Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:38, 27 февраля 2023Силовые структуры

В Москве за выходные задержали более 300 подростков за беспорядки

В Москве 24 и 25 февраля задержали более 300 подростков за общественные беспорядки

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В праздничные дни, 24 и 25 февраля, полиция задержала 319 несовершеннолетних за общественные беспорядки. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает РИА Новости.

В отделы полиции были доставлены более 350 человек, большинство из которых — подростки. При них обнаружили ножи, пистолеты для страйкбола и газовые баллончики. Правоохранители считают молодых людей сторонниками субкультуры «Редан», которая известна в интернете роликами драк в метро и торговых центрах. Участники движения выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

Ранее сообщалось, что полицейские предотвратили массовую драку около московского торгового центра «Авиапарк». Принять участие в стычке собирались более 220 человек после того, как 23 февраля несколько участников «Редана» напали в метро на сверстника из-за его внешнего вида и распылили ему в лицо из баллончика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Российские войска поразили украинский оперативный центр спецопераций
Россиян предупредили об опасности для здоровья во время поста
ВСУ за сутки потеряли десятки солдат на херсонском направлении
Жителям столичного региона назвали причину массового нашествия лис
Пригожин рассказал о вложении трех миллионов долларов в карьеру Носкова
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении
Российские войска уничтожили 250 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий
В Москве за выходные задержали более 300 подростков за беспорядки
Россиянин на Масленице избил уставшего везти упряжку оленя и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.