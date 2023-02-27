В Москве за выходные задержали более 300 подростков за беспорядки

В Москве 24 и 25 февраля задержали более 300 подростков за общественные беспорядки

В праздничные дни, 24 и 25 февраля, полиция задержала 319 несовершеннолетних за общественные беспорядки. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает РИА Новости.

В отделы полиции были доставлены более 350 человек, большинство из которых — подростки. При них обнаружили ножи, пистолеты для страйкбола и газовые баллончики. Правоохранители считают молодых людей сторонниками субкультуры «Редан», которая известна в интернете роликами драк в метро и торговых центрах. Участники движения выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

Ранее сообщалось, что полицейские предотвратили массовую драку около московского торгового центра «Авиапарк». Принять участие в стычке собирались более 220 человек после того, как 23 февраля несколько участников «Редана» напали в метро на сверстника из-за его внешнего вида и распылили ему в лицо из баллончика.