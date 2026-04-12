Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:42, 12 апреля 2026Россия

Путин поздравил россиян с Пасхой

Марина Совина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех граждан России с праздником Пасхи, сообщается на сайте Кремля.

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — отмечается в поздравлении Путина.

Президент отметил, что Пасха приносит миллионам людей искреннюю радость, укрепляет веру в силу жизни и торжество любви, добра и справедливости. По его словам, он также объединяет людей вокруг многовековых традиций и общих духовных и нравственных ценностей.

Ранее Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу. Российский лидер регулярно посещает службы в дни основных церковных праздников. На Рождество он обычно ездит в храмы за пределами столицы, а на Пасху — в храм Христа Спасителя. В прошлом году президент также встречал Пасху в этом соборе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok