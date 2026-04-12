Путин поздравил россиян с Пасхой в обращении

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех граждан России с праздником Пасхи, сообщается на сайте Кремля.

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — отмечается в поздравлении Путина.

Президент отметил, что Пасха приносит миллионам людей искреннюю радость, укрепляет веру в силу жизни и торжество любви, добра и справедливости. По его словам, он также объединяет людей вокруг многовековых традиций и общих духовных и нравственных ценностей.

Ранее Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу. Российский лидер регулярно посещает службы в дни основных церковных праздников. На Рождество он обычно ездит в храмы за пределами столицы, а на Пасху — в храм Христа Спасителя. В прошлом году президент также встречал Пасху в этом соборе.