Президент Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Президент России Владимир Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля. В главном кафедральном соборе России патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на воскресенье совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Российский лидер регулярно посещает службы в дни основных церковных праздников. На Рождество он обычно ездит в храмы за пределами столицы, а на Пасху — в храм Христа Спасителя. В прошлом году президент также встречал Пасху в этом соборе.

До этого стало известно, что отец американского миллиардера Илона Маска Эррол приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Бизнесмену выдали стул.