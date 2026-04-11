23:34, 11 апреля 2026Мир

Отец Маска пришел на пасхальную службу в главный храм России

Отец Маска Эррол пришел на пасхальную службу в храм Христа Спасителя
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эррол Маск. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в Telegram-канале.

«Неожиданность: на почетном месте в храме Христа Спасителя — папа Илона Маска Эррол. Он единственный, кому выдали стул», — передает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Ранее стало известно, что делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме и направляется в аэропорт «Бен-Гурион».

До этого Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он ежегодно появляется накануне празднуемой православными Пасхи в часовне над ложем Гроба Господня.

