Отец Маска пришел на пасхальную службу в главный храм России

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в Telegram-канале.

«Неожиданность: на почетном месте в храме Христа Спасителя — папа Илона Маска Эррол. Он единственный, кому выдали стул», — передает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Ранее стало известно, что делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме и направляется в аэропорт «Бен-Гурион».

До этого Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он ежегодно появляется накануне празднуемой православными Пасхи в часовне над ложем Гроба Господня.