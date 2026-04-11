Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в Иерусалиме

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме и направляется в аэропорт «Бен-Гурион». Об этом заявили члены делегации, сообщает РИА Новости.

Делегация доставит Благодатный огонь в Москву в аэропорт «Внуково» вечером 11 апреля, затем его по традиции привезут в храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение. Огонь также передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.

Ранее Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он ежегодно появляется накануне празднуемой православными Пасхи в часовне над ложем Гроба Господня.