Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Благодатный огонь ежегодно появляется накануне празднуемой православными Пасхи в часовне над ложем Гроба Господня.

После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян. В их числе делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в Москву, в храм Христа Спасителя.

Ранее российская делегация Фонда Андрея Первозванного вошла в иерусалимский храм Гроба Господня за Благодатным огнем. Ее возглавляют глава попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност.