Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 11 апреля 2026Мир

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Татарковский / РИА Новости

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Благодатный огонь ежегодно появляется накануне празднуемой православными Пасхи в часовне над ложем Гроба Господня.

После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян. В их числе делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит огонь в Москву, в храм Христа Спасителя.

Ранее российская делегация Фонда Андрея Первозванного вошла в иерусалимский храм Гроба Господня за Благодатным огнем. Ее возглавляют глава попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok