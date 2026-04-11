11:37, 11 апреля 2026Мир

Российская делегация вошла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

Делегация ФАП вошла в иерусалимский храм Гроба Господня за Благодатным огнем
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в иерусалимский храм Гроба Господня за Благодатным огнем, который она получит и доставит в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Российскую делегацию возглавляют глава попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност. Кроме них в ее состав также вошли ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов и другие.

Делегация ФАП прибыла в Израиль в Страстную пятницу. Фонд планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт Внуково вечером 11 апреля при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». Затем огонь привезут в кафедральный храм Христа Спасителя. Огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.

Ранее в РПЦ объяснили пророчество про конец света и Благодатный огонь.

