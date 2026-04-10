19:47, 10 апреля 2026Россия

В РПЦ объяснили пророчество про конец света и Благодатный огонь

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Каждый год верующие ждут схождения Благодатного огня. Существует пророчество, согласно которому если этого не произойдет, наступит конец света. О том, что это значит, рассказал зампред Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, к пророчествам стоит относиться осторожно. «Сам Спаситель обещал (можно прочесть это в Евангелии): создам церковь Свою, и врата ада не одолеют ее. Это значит, церковь будет существовать до последнего времени», — пояснил Кипшидзе.

Он также призвал христиан думать о спасении, а не пытаться разгадать «какие-то знамения». «Для такого спасения Господь и дал нам Церковь Божью», — напомнил Кипшидзе.

Ранее в РПЦ призвали верующих проявлять умеренность при покупке пасхальных куличей и не тратить на них чрезмерные суммы. Праздничная выпечка не должна становиться показателем достатка или способом подчеркнуть социальный статус.

