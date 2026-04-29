12:49, 29 апреля 2026Россия

В Кремле объяснили отсутствие военной техники на параде 9 мая в Москве

Песков объяснил отсутствие военной техники на 9 мая минимизацией опасности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Отсутствие военной техники на Параде Победы в Москве является минимизацией опасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о Киеве, который, теряя земли на поле боя, «пустился во всю террористическую активность».

«Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать, все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату», — заключил представитель Кремля.

Ранее Минобороны России заявило, что колонна военной техники участвовать в параде не будет. Помимо того, на Красной площади не будут присутствовать кадеты, суворовцы и нахимовцы в связи с оперативной обстановкой.

