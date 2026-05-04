11:24, 4 мая 2026Россия

Названо возможное место запуска атаковавших Москву беспилотников ВСУ

Военкор Котенок: Атаковавшие Москву дроны ВСУ могли быть запущены из Прибалтики
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Атаковавшие Москву беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли лететь в сторону столицы из Прибалтики. О возможном месте запуска дронов рассказал военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Не исключаю, что в этой атаке снова — прибалтийский след, а БПЛА противника шли на Москву с западного направления, в частности, через воздушное пространство над Тверской областью», — указал военкор.

По его словам, над Тверской областью за несколько часов до атаки фиксировали пролет беспилотника.

В ночь на понедельник, 4 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке дронов на столицу — один из них попал в дом в районе Мосфильмовской улицы. В результате происшествия никто не пострадал.

О возможном предоставлении Литвой, Латвией и Эстонией разрешения для Украины на пролет дронов сообщалось 27 марта. До этого обломки нескольких беспилотников были обнаружены в прибалтийских странах. Позже местные власти опровергли заявления о предоставленных Киеву разрешениях.

