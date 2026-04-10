Страны Прибалтики высказались о разрешении на пролет дронов ВСУ

МИД стран Прибалтики опровергли заявления о разрешении на пролет дронов ВСУ

Латвия, Литва и Эстония не выдавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение на пролет дронов через свою территорию. Об этом заявили МИД стран Прибалтики в совместном заявлении, опубликованном на сайте дипведомства Латвии.

«Страны Балтии никогда не давали разрешения использовать свою территорию и воздушное пространство для проведения беспилотных атак по целям в России», — говорится в сообщении.

Как заявили представители внешнеполитических ведомств, соответствующая информация также была передана временным поверенным в делах России в Литве и Эстонии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны, которые предоставляют свою территорию для пролета украинских беспилотников, должны понимать сопутствующие риски. Она подчеркнула, что последние атаки Москва расценивает как террористические.