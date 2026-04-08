Бывший СССР
17:36, 8 апреля 2026Бывший СССР

Захарова сделала предупреждение «третьим странам» из-за дронов ВСУ

Захарова: Страны, предоставляющие территорию БПЛА ВСУ, должны понимать риски
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Страны, которые предоставляют Украине свою территорию для пролета беспилотников, должны понимать риски. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если третьи страны предоставляли или предоставляют свою территорию для пролета вражеских дронов, они должны хорошо понимать, — и мы уверены, что они понимают, потому что им все это разъяснили, — какому риску они подвергаются», — заявила Захарова.

Она отметила, что последние события с беспилотниками Москва рассматривает как террористические атаки промышленных и гражданских объектов России.

Ранее Захарова высмеяла утверждение главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран.

