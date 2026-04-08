16:57, 8 апреля 2026Мир

Захарова высмеяла заявление Каллас о нападениях России на 19 стран

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла утверждение главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на более чем 19 стран, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Конкретных примеров она, конечно, не привела. Я вообще не уверена, что она может по памяти вообще какие-то 19 стран назвать, не совершив ошибку», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала на 19 стран, не считая африканские государства. Причем, по ее мнению, на некоторые из них — по три или четыре раза. Она также поделилась, что ни одно из этих государств никогда не нападало на Россию. Каллас не уточнила, какие именно государства она имеет в виду

Впервые о «нападении» России на 19 стран Каллас заявила еще в ноябре 2025 года. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас неадекватна.

