11:16, 4 мая 2026Россия

Назван тип летевших на Москву дронов ВСУ

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для налета на Москву дроны FP-1. Тип атаковавших Московский регион беспилотников назвал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Автор поста обратил внимание, что в последнее время ВСУ используют FP-1 в качестве «маток» для FPV-дронов. Такие беспилотники активно применяются ими в Крыму и зоне специальной военной операции (СВО).

В марте сообщалось, что дроны типа FP-1 также атаковали Ленобласть. Эти летательные аппараты имеют длину в 3,5 метра и обладают дальностью полета около 1200 километров.

В ночь на 4 мая беспилотник ВСУ попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, никто не пострадал. Эвакуация жителей не проводилась.

По данным Минобороны России, всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 117 украинских беспилотников. Массированной атаке подверглись 14 субъектов, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Ульяновская области и Московский регион.

