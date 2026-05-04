Shot: Летевшие на Москву беспилотники запущены из Киева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые запустили беспилотники на Москву из Киева. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, минувшей ночью на Москву летело восемь тяжелых дронов-камикадзе типа «Лютый». Несколько беспилотников уничтожили на границе, еще два — на подлете к городу. Как отмечают авторы поста, расстояние между российской и украинской столицей по воздуху составляет около 755 километров.

Ранее сообщалось, что для атаки на Москву ВСУ использовали беспилотники FP-1, в последнее время применяемые в качестве «маток» для FPV-дронов.

По данным Минобороны России, всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 117 украинских беспилотников. Массированной атаке подверглись 14 субъектов, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Ульяновская области и Московский регион.

В Москве беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, никто не пострадал. Эвакуация жителей не проводилась.