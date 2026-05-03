Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 3 мая 2026Мир

Путин на праздновании 9 Мая встретится с лидером страны НАТО

Песков: Путин проведет встречу с Фицо во время празднования 9 Мая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время празднования 9 Мая в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает «Вести».

По словам пресс-секретаря президента России, Путин и Фицо проведут встречу в двустороннем формате. Песков также отметил, что у российского главы государства будет напряженный день. 9 мая у Путина запланирован ряд встреч с зарубежными гостями.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко во время празднования 9 Мая. Встреча также пройдет в двустороннем формате.

До этого официальный представитель Кремля анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что этого ждет весь мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина вновь выпустила по России дальнобойную ракету

    Песков сообщил о возвращении отношений России и Европы к конфронтации

    Песков прокомментировал слова Путина о зацикливании на запретах

    Кремль прокомментировал заявление Трампа о близости соглашения по Украине

    В Европе тысячи украинских беженцев оставят без жилья

    Хоккеист Кузнецов рассказал об инциденте с пожарными в США

    Раскрыта причина пожара в 14 двухквартирных домах в российском регионе

    На Украине наркотические обезболивающие стали доступнее

    Путин на праздновании 9 Мая встретится с лидером страны НАТО

    Россиянин описал жизнь за пределами родины словами «она не хуже и не лучше»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok