Путин на праздновании 9 Мая встретится с лидером страны НАТО

Песков: Путин проведет встречу с Фицо во время празднования 9 Мая

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время празднования 9 Мая в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает «Вести».

По словам пресс-секретаря президента России, Путин и Фицо проведут встречу в двустороннем формате. Песков также отметил, что у российского главы государства будет напряженный день. 9 мая у Путина запланирован ряд встреч с зарубежными гостями.

Ранее Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко во время празднования 9 Мая. Встреча также пройдет в двустороннем формате.

До этого официальный представитель Кремля анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что этого ждет весь мир.

