Путин на праздновании 9 Мая проведет встречу с президентом постсоветской страны

12:25, 3 мая 2026Мир

Путин во время празднования 9 Мая проведет встречу с Лукашенко
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время празднования 9 Мая проведет встречу со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает «Вести».

По словам пресс-секретаря президента России, Путин и Лукашенко встретятся в двустороннем формате. Песков также отметил, что в этот день у российского лидера будет напряженный день. 9 мая у Путина запланирован ряд встреч с зарубежными гостями.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал важное выступление президента России Владимира Путина на параде по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что его ждет весь мир.

