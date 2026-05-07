Минобороны России снова предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

Минобороны России снова предупредило жителей Киева о необходимости эвакуации

Минобороны России снова предупредило жителей Киева о необходимости эвакуации в случае ответного удара по городу. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

«Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили о массированном ударе по центру Киева, который последует в случае попыток срыва празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне

Ранее глава Украины Владимир Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В ответ на его слова в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая. Ведомство обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город.