Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:53, 7 мая 2026Россия

Минобороны России снова предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

Минобороны России снова предупредило жителей Киева о необходимости эвакуации
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Минобороны России снова предупредило жителей Киева о необходимости эвакуации в случае ответного удара по городу. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

«Еще раз предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили о массированном ударе по центру Киева, который последует в случае попыток срыва празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне

Ранее глава Украины Владимир Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. В ответ на его слова в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая. Ведомство обратилось к гражданскому населению столицы Украины с призывом покинуть город.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли подробности о сроках и условиях объявленного Путиным перемирия

    МИД Ирана высказался о предложении США

    Суд в Финляндии защитил честь и достоинство русскоговорящих

    Минобороны заявило о массированном ударе по центру Киева в случае срыва Дня Победы

    Минобороны России снова предупредило жителей Киева о необходимости покинуть город

    В ЦБ раскритиковали недостаточные темпы увольнения россиян

    Автобус задавил женщину в Москве

    На Украине обвинили Белоруссию в развитии инфраструктуры у границы

    Россиянин проиграл 300 тысяч рублей на полуфинале Лиги чемпионов

    Девушка раскрыла предназначение погон на гражданской одежде и взорвала соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok