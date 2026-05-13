В России опровергли связь «Союза-5» с «Зенитом»

Эксперт Смоленко: Ракета «Союз-5» — оригинальная российская разработка

Ракета «Союз-5» — оригинальная российская разработка, а не модернизация советского носителя «Зенит». Об этом ТАСС заявил бывший гендиректор российского дивизиона украинской промышленной компании «Южмаш» Вячеслав Смоленко.

По его словам, «Союз-5» — это не обновленный «Зенит». «Это новая ракета, вообще новая», — считает эксперт.

Согласно Смоленко, при создании новой ракеты применялись иные технологический подход и компоненты.

В апреле российская двухступенчатая ракета «Союз-5» была впервые запущена с космодрома Байконур.

Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр --— 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.