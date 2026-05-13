Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:05, 13 мая 2026Наука и техника

В России опровергли связь «Союза-5» с «Зенитом»

Эксперт Смоленко: Ракета «Союз-5» — оригинальная российская разработка
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Ракета «Союз-5» — оригинальная российская разработка, а не модернизация советского носителя «Зенит». Об этом ТАСС заявил бывший гендиректор российского дивизиона украинской промышленной компании «Южмаш» Вячеслав Смоленко.

По его словам, «Союз-5» — это не обновленный «Зенит». «Это новая ракета, вообще новая», — считает эксперт.

Согласно Смоленко, при создании новой ракеты применялись иные технологический подход и компоненты.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В апреле российская двухступенчатая ракета «Союз-5» была впервые запущена с космодрома Байконур.

Стартовая масса двухступенчатой ракеты «Союз-5» составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр --— 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Раскрыта первопричина драки индусов с узбеками на молотках на российской птицефабрике

    Россиянам назвали регионы с самыми сильными дождями

    Госдума изменила порядок проверки пьяных водителей

    Дачников призвали спать спокойно

    Раскрыт один из ключевых факторов ожирения

    В ВСУ пожаловались на успехи российских военных в ДНР

    Карл III сделал заявление об Украине и НАТО

    20-летний турист случайно упал с балкона в отеле и не выжил на курорте Европы

    Жена Сафонова отреагировала на обращение порнозвезды к мужу перед финалом Лиги чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok