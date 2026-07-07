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08:45, 7 июля 2026Бывший СССР

Буданов высказался о референдуме по мирному соглашению с Россией

Буданов заявил, что проведение референдума по мирному соглашению утратило актуальность
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вопрос проведения референдума по мирному соглашению с Россией утратил свою актуальность. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Это все сейчас уже отошло очень далеко», — ответил он на вопрос журналиста о возможности проведения референдума.

Информация о всеукраинском референдуме появилась в феврале. Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что Вашингтон и Киев смогли договориться о том, что любое соглашение относительно мирного урегулирования будет вынесено на всеукраинский референдум.

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