Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:37, 18 февраля 2026Мир

Зеленский заявил о согласии США по референдуму на Украине

Зеленский сообщил, что любое соглашение с Россией будет вынесено на референдум
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вашингтон и Киев смогли договориться о том, что любое соглашение относительно мирного урегулирования будет вынесено на всеукраинский референдум. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами портала Axios.

По его словам, есть вероятность того, что на Украине пройдут выборы, ключевым фактором которых станет вопрос о судьбе президентского кресла. Кроме того, голосование по кандидатуре нового главы государства может состояться одновременно с референдумом, отметил Зеленский.

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины проходит в Женеве и разделен на два дня — 17 и 18 февраля.

Ранее Владимир Зеленский допустил, что любые выборы можно будет провести даже при условии «хрупкого перемирия», намекнув на свое участие. Впрочем, до этого он заявлял о намерении покинуть политику после завершения конфликта.

В этом же интервью украинский президент сказал, что в целом удалось достичь договоренности с Россией о механизме мониторинга прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Зеленский заявил о согласии США по референдуму на Украине

    ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

    В Бельгии раскрыли будущее требование России к НАТО

    Мигрант оскорбительно высказался о российском паспорте и поплатился

    Звезду Голливуда доставили в больницу после пьяного дебоша в баре

    Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр

    Обманувшая американцев русская мошенница вышла в свет в прозрачном корсете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok