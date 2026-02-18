Зеленский заявил о согласии США по референдуму на Украине

Зеленский сообщил, что любое соглашение с Россией будет вынесено на референдум

Вашингтон и Киев смогли договориться о том, что любое соглашение относительно мирного урегулирования будет вынесено на всеукраинский референдум. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами портала Axios.

По его словам, есть вероятность того, что на Украине пройдут выборы, ключевым фактором которых станет вопрос о судьбе президентского кресла. Кроме того, голосование по кандидатуре нового главы государства может состояться одновременно с референдумом, отметил Зеленский.

Новый раунд трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины проходит в Женеве и разделен на два дня — 17 и 18 февраля.

Ранее Владимир Зеленский допустил, что любые выборы можно будет провести даже при условии «хрупкого перемирия», намекнув на свое участие. Впрочем, до этого он заявлял о намерении покинуть политику после завершения конфликта.

В этом же интервью украинский президент сказал, что в целом удалось достичь договоренности с Россией о механизме мониторинга прекращения огня.