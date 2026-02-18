Реклама

00:15, 18 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский сообщил о согласии России и Украины в одном вопросе

Зеленский: Россия и Украина в целом договорились о мониторинге прекращения огня
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители Москвы и Киева в ходе переговоров в ОАЭ «в целом договорились» в вопросе мониторинга прекращения огня. Об этом он рассказал в интервью Axios.

«Стороны в целом договорились о механизме мониторинга прекращения огня под руководством США с использованием дронов, если прекращение огня будет достигнуто», — заявил он.

В материале подчеркивается, что Украина хочет привлечь к данному процессу европейских союзников, однако Россия выступает резко против.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина готова обсудить вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Он подчеркнул, что мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск, будет отклонено, поскольку «люди никогда мне этого не простят».

