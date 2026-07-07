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10:44, 7 июля 2026Экономика

Резкое падение выпуска коньяка в России связали с Арменией

Аналитик Московский: Заводы не успели перестроить цепочки поставок коньячного сырья
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shaiith / Shutterstock / Fotodom

После ввода ограничений на поставки армянского коньяка в Россию отечественные заводы не успели перестроить цепочки поставок сырья для розлива крепкого спиртного. Об этом заявил глава гильдии «Алкопро» Андрей Московский, его слова приводит «Коммерсантъ».

Речь идет о коньячном дистилляте. Перед тем как коньяк попадет на линию розлива, он проходит этапы ассамбляжа (смешивания спиртов) и «отдыха» в купажных емкостях. Дистиллят является базовым полуфабрикатом, из которого после выдержки в дубовых бочках делают классический коньяк.

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Армения была одним из важнейших поставщиков коньячных спиртов на российский рынок, пояснил Московский. За полтора месяц перестроить цепочки поставок российским производителям было крайне трудно. На этом фоне, констатировал аналитик, выпуск готового коньяка в России резко просел. По итогам июня производство сократилось на 26,67 процента, а за первую половину года — на 6,6 процента.

Во второй половине мая Роспотребнадзор приостановил продажи в России коньяка и тихих вин трех армянских производителей. Под ограничения попала продукция компаний «Веди-Алко», «Абовянского коньячного завода» и винно-коньячного дома «Шахназарян». Причиной временного запрета стало несоответствие обязательным стандартам качества, утвержденным на территории России.

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