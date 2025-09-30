Интернет и СМИ
Мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона

Марина Совина
Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Мошенники чаще используют легенду о замене ключей домофона для обмана россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что аферисты сообщают жертве о скором приходе мастера, который должен отдать новый ключ от домофона. Также злоумышленники заявляют, что дверь можно будет открыть с помощью специального четырехзначного кода, который якобы отправляет и просит назвать его под предлогом регистрации в системе. Однако в действительности цель злоумышленников — получение кода доступа к аккаунтам информационных сервисов, пояснил в разговоре с агентством главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Кроме того, через несколько дней злоумышленники могут повторно связаться, уже от имени контролирующих организаций. Они сообщают о взломе личного кабинета и пугают россиян информацией об оформленном на пользователя кредите. В связи с этим эксперт рекомендовал подключить двухфакторную аутентификацию, не поддерживать разговор с незнакомым человеком и не сообщать никому конфиденциальные данные.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян с «оформлением магнитных ключей» от шлагбаума.

