Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с установкой шлагбаумов

RT: Аферисты придумали способ обмана с «оформлением магнитных ключей»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян с «оформлением магнитных ключей» от шлагбаума. Об этом сообщил RT заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Он предупредил россиян, что злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний или ТСЖ и предлагают получить «бесплатный доступ и порядок во дворе». В разговоре с жильцами дома под предлогом установки шлагбаума «для безопасности двора» они предлагают бесплатно оформить «магнитный ключ» или «чип». После того, как ничего не подозревающий человек соглашается, аферисты просят продиктовать код из смс «для активации». Однако в действительности мошенники пытаются войти в интернет-банк жертвы.

«Единственное верное правило: никогда не диктуйте коды из смс и пуш-подтверждения», — подчеркнул эксперт. Силаев отметил, что платежи за установку шлагбаума осуществляются строго по официальным реквизитам юрлица, а не переводом на карту частного лица.

Ранее сообщалось, что злоумышленники придумали новую двухэтапную схему, которая предполагает кражу данных через предложение о получении персонального кода от домофона.

