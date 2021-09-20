Студенты атакованного в Перми вуза показали найденные после стрельбы гильзы

Студенты пермского вуза, где произошла атака со стрельбой, показали найденные после случившегося гильзы от дробовика. Фотографии гильз публикует Telegram-канал «ПроПермь».

«Я вышел за кофе и прямо на него. Закрылся изнутри, он шмальнул мне в дверь», — цитирует слова одного из студентов Пермского государственного университета канал.

В понедельник, 20 сентября, сообщалось, что неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. По последней информации, нападавшего обезвредили. Сообщается, что пострадали более десяти человек.

Предположительно, стрельбу в Пермском госуниверситете устроил 18-летний молодой человек, он оставил сообщение в соцсети «ВКонтакте» перед нападением на вуз.