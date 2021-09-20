Пермский Минздрав назвал число пострадавших при стрельбе в университете

Более десяти человек пострадали в результате стрельбы в университете в Перми. Об этом сообщили в региональном Минздраве, пишет ТАСС.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время на месте происшествия работают девять бригад скорой помощи. Ранения, по информации министерства, разные, так как ребята выпрыгивали из окон тоже. Данные о погибших уточняются.

Утром в понедельник, 20 сентября, сообщалось, что неизвестный пришел в учебное учреждение на улице Букирева в Перми и начал стрелять по студентам и преподавателям. Позже он забаррикадировался в восьмом корпусе вуза. По последней информации, нападавшего ликвидировали.

Также стало известно, что стрельбу в Пермском госуниверситете устроил, предположительно, 18-летний молодой человек, он оставил сообщение в соцсети перед нападением на вуз.