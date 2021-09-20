Раскрыто вооружение напавшего на пермских студентов стрелка

Стало известно, чем был вооружен 18-летний стрелок, который в понедельник утром, 20 сентября, открыл огонь по студентам в стенах Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, у преступника было при себе ружье Huglu Atrox Tactic Pump Action Shotgun 12х76. Это пятизарядное оружие 12-го калибра, самого распространенного среди гладкоствольных ружей. Его стоимость — около 20 тысяч рублей. Патроны к нему можно найти в любом оружейном магазине.

Пермский стрелок пользовался стандартной фабричной картечью, с которой у него было около 150 патронов. Как написал стрелок в своем сообщении в одной из соцсетей, он выбрал помповое оружие, а не магазинное, поскольку первое проще и надежнее.

Охотники описывают Huglu Atrox как оружие, которое отлично годится для отстрела десятков и даже сотен самых дешевых патронов на стрельбище, поскольку ружье «всеядное» и крайне надежное за свою цену. При этом в классе калибра 12х76 есть экземпляры как дешевле, так и дороже оружия пермского стрелка.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром в понедельник, 20 сентября, из множества источников — официальных и неофициальных. В частности, о нападении на ВУЗ сообщала не только полиция, но и пресс-служба самого университета. По последним данным в результате стрельбы погибли восемь человек, пострадали более десяти. Сам стрелок задержан: по данным Следственного комитета России (СКР), он госпитализирован в критическом состоянии. Однако, по данным источников «Ленты.ру», задержанный скончался по пути в больницу.