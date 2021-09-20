«Единая Россия» сохранила первенство после обработки 99 процентов протоколов

ЦИК: ЕР лидирует в 199 одномандатных округах после обработки 99 процентов протоколов

Кандидаты от партии «Единая Россия» сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Государственную Думу, кандидаты от КПРФ — в девяти, от «Справедливой России — За правду» — в восьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Уточняется, что в настоящее время обработано более 99 процентов протоколов. По информации ЦИК, у ЛДПР, Родины, Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру по результатам обработки 99,1 процента протоколов.

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Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Ранее сообщалось, что после обработки 80 процентов протоколов «Единая Россия» (ЕР) лидировала на выборах в Госдуму. Как отметил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, ЕР, по предварительной информации, набирает свыше 300 мандатов в Государственной Думе.