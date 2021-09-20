Секретарь генсовета ЕР Турчак: «Единая Россия» получит более 300 мандатов в Госдуме

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак сообщил, что партия может получить более 300 мандатов в Государственной Думе. Его слова в понедельник, 20 сентября, приводит ТАСС.

Он отметил, что по состоянию на 08:00 по московскому времени, по спискам ЕР набирает более 48 процентов голосов, что позволяет партии получить 120 мандатов.

«Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах», — заявил Турчак и сообщил, что состав фракции обновится более чем на половину.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» уточнял, что партия стремится к конституционному большинству в Госдуме и рассчитывает получить свыше 300 мест.

Утром 20 сентября сообщалось, что ЕР победила на выборах в Госдуму на Камчатке, набрав 34,76 процента голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов.

Выборы в стране завершились в воскресенье, 19 сентября. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — россияне выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.