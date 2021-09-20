Турчак назвал цель «Единой России» на выборах в Госдуму

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак прокомментировал первые результаты парламентских выборов. Он также назвал цель партии в этой избирательной кампании, сообщает РИА Новости.

Турчак напомнил, что «Единая Россия» стремится к конституционному большинству в Госдуме: партия надеется получить более 300 мест. «Я не отказываюсь от своих слов», — подчеркнул он на брифинге с журналистами.

Секретарь генсовета рассказал, что готовится провести встречи с пятеркой лидеров предвыборного списка партии, чтобы обсудить программу ЕР и позиции по политиков по деятельности в Госдуме. Турчак подчеркнул, что кандидаты в депутаты сами будут решать, оставить ли им мандат.

«Эта неделя будет определяющей», — заключил Турчак.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала половину протоколов на выборах в Госдуму, а также представила предварительные итоги голосования. После анализа 50,02 процента протоколов «Единая Россия» сохранила лидерство, набрав 46,11 процента голосов. КПРФ — 21,40 процента, ЛДПР — 8,07 процента, «Справедливая Россия — За правду» — 7,62 процента, «Новые люди» — 5,97 процента.

Выборы в России завершились 19 сентября в 21:00 по московскому времени во всех субъектах страны. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.