«Единая Россия» победила еще в двух регионах

«Единая Россия» победила в Хакасии и Новосибирской области по 100 процентам протоколов

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму еще в двух российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные региональных избирательных комиссий. Таким образом, 100 процентов протоколов подсчитано в пяти субъектах Российской Федерации.

В Хакасии после обработки всех бюллетеней единороссы набрали 33,3 процента голосов, на второй строчке КПРФ (29,92 процента), «Новые люди» заняли третье место (9,89 процента). Далее следуют ЛДПР (7,94 процента) и «Справедливая Россия» — 6,59 процента. Остальные политические силы набрали менее пяти процентов голосов.

100 процентов протоколов обработали в Новосибирской области, там «Единая Россия» набрала 35,25 процента, коммунисты — 25,86, ЛДПР — 9,61 процента, «Новые люди» — 8,71 процента, «Справедливая Россия» — 6,94 процента.

По трем из четырех одномандатных округов также лидирует кандидаты-единороссы. Олег Иванинский по 135 набрал 31,29 процента, представитель КПРФ Андрей Жирнов — 24,76 процента. По 136 округу побеждает Дмитрий Савельев (40,71 процента голосов), на втором месте коммунист Ренат Сулейманов (19,82 процента). По 137 округу в лидерах кандидат «Справедливой России» Александр Аксененко (29,79 процента), на втором — коммунист Виталий Новоселов. В 138 округе в лидерах единоросс Виктор Игнатов (35,88 процента), следом Роман Яковлев (КПРФ, 28,31 процента).

«Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не было допущено. Основная задача — обеспечение законности, легитимности и открытости проведения выборов была решена», — заявила глава областного избиркома Ольга Благо, добавив, что явка составила 37,74 процента.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму на Камчатке, набрав 34,76 процента голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов. На втором месте оказалась КПРФ с результатом в 23,87 процента, на третьей строчке ЛДПР — 11,66 процента. У «Новых людей» 8,75 процента.

Также полностью подсчитаны протоколы в Якутии, там победила КПРФ, набрав 35,15 процента. Вторая строчка за «Единой Россией» с небольшим отрывом — 33,22 процента, на третьем месте «Новые люди» — 9,87 процента, «Справедливая Россия» набрала 8,19 процента.

На Чукотке «Единая Россия» набрала 46,14 процента, ЛДПР занимает вторую строчку с 15,16 процентами, на третьем месте КПРФ (12,49 процента). На четвертом — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (6,26 процента), на пятом — «Новые люди» (5 процентов).

