Три российских региона полностью подсчитали протоколы голосования

Чукотка, Якутия и Камчатский край подсчитали 100 процентов протоколов выборов

Три российских региона – Чукотский АО, Камчатский край и Якутия полностью подсчитали протоколы голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные региональных избирательных комиссий и правительств.

Третьим регионом стала Чукотка. «Единая Россия» набрала 46,14 процента голосов по федеральному избирательному округу по итогам обработки 100 процентов бюллетеней.

ЛДПР занимает вторую строчку с 15,16 процентами, на третьем месте КПРФ (12,49 процента). На четвертом — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (6,26 процента), на пятом — «Новые люди» (5 процентов).

На выборах в думу Чукотского автономного округа также лидирует «Единая Россия», набрав 44,86 процента, КПРФ — 15,91 процента, ЛДПР — 15,16 процента, «Справедливая Россия» — 12,26 процента.

В Якутии на выборах в Госдуму по итогам обработки 100 процентов протоколов победила КПРФ, набрав 35,15 процента. Вторая строчка за «Единой Россией» с небольшим отрывом — 33,22 процента, на третьем месте «Новые люди» — 9,87 процента, «Справедливая Россия» набрала 8,19 процента.

Среди кандидатов по одномандатному округу Якутии победил кандидат от коммунистов Петр Аммсов (21,61 процента голосов), единоросс Петр Черкашин набрал 20,07 процента, справедливоросс Федот Тумусов — 19,55 процента. Явка составила 51,23 процента избирателей.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму на Камчатке, набрав 34,76 процента голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов. На втором месте оказалась КПРФ с результатом в 23,87 процента, на третьей строчке ЛДПР — 11,66 процента. У «Новых людей» 8,75 процента.

На выборах депутатов по одномандатному округу на Камчатке лидирует вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, за нее отдано 40,43 процента голосов. На втором месте Роман Литвинов от КПРФ (19,05 процента). Третья строчка у Валерия Калашникова (11,57 процента) от ЛДПР.

