«Единая Россия» побеждает по итогам обработки 80 процентов протоколов

После обработки 80 процентов протоколов «Единая Россия» (ЕР) побеждает на выборах в Государственную Думу. Об этом сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома (ЦИК) России, передает ТАСС.

Партия «Единая Россия» набирает 49,42 процента голосов избирателей по партийному списку в Государственную думу.

По словам секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, ЕР, по предварительным данным, набирает более 300 мандатов в Госдуме.

Как сообщили в ЦИК, по итогам обработки 80 процентов протоколов в пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму преодолевают пять партий. Помимо ЕР, проходят КПРФ (19,82 процента), ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,37 процента) и «Новые люди» (5,37 процента).

Ранее глава думской фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил об изменениях во фракции «Единой России». По его словам, по итогам выборов фракция изменится примерно наполовину.

Выборы в России завершились 19 сентября в 21:00 по московскому времени во всех субъектах страны. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Проголосовать можно было как на избирательных участках, так и онлайн.

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