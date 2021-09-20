Названо число зафиксированных за третий день голосования фейков

Член ОП Мизулина: за третий день голосования зафиксировали четыре тысячи фейков о выборах

Член Общественной палаты (ОП) России Екатерина Мизулина в эфире телеканала «Россия-1» назвала число зафиксированных Лигой безопасного интернета фейков за третий день голосования в Госдуму. По ее словам, их число достигло четырех тысяч. Ее слова приводит ТАСС.

«Только за сегодняшний день четыре тысячи фейков — абсолютный бред. Причем распространялся он не только профессиональными провокаторами, но, к сожалению, и крупными политическими партиями, такими как КПРФ и "Яблоко", и это нас, конечно, очень сильно расстроило», — заявила член ОП.

Она добавила, что порядка 60 миллионов россиян могли наткнуться на ложную информацию о выборах. Среди основных стран-заказчиков фейков она выделила Польшу и Латвию. Также она сообщила, что ложную информацию активно распространяют с территории Украины, и сотрудникам лиги удалось «накрыть и обезвредить» одну из их ботоферм.

Ранее руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате России Александр Малькевич рассказал о фейковых атаках на результаты выборов в Государственную Думу, которые были зарегистрированы в дни голосований. Он заявил, что Санкт-Петербург является лидером по числу фейков о результатах выборов в Госдуму.