Фейк об искавших должников на выборах приставах разошелся по регионам

В сети распространилась ложная информация о том, что волгоградские приставы якобы искали на избирательных участках города должников. Несмотря на опровержение фейковой публикации, новость подхватили паблики в других регионах страны.

В частности, группа «# Омск. КПРФ Октябрьский райком» опубликовала новость о том, что в Красноярском крае местных избирателей «распугивают приставами» на третий день голосования. Похожий материал появился в паблике «ЮВАО- Жизнь и новости». Авторы написали, что в Иркутской области приставы устроили «облаву» прямо на избирательных участках. «Поймали почти 400 должников по алиментам, ЖКХ и прочим штрафам», — говорится в посте.

Схожие материалы появились в ярославских, красноярских и ачинских пабликах. Во всех регионах фотографии и текст либо полностью совпадают, либо отчасти копируют друг друга.

Представители ФССП большинства перечисленных регионов уже опровергли информацию о поиске должников на выборах. Например, приставы подтвердили изданию «ТВК Красноярск», что в местном паблике распространяются ложные данные. С опровержением выступило и управление ФССП по Иркутской области.

«Информация о якобы 384 должниках, оштрафованных на избирательных участках, не соответствует действительности. Никаких рейдов служба судебных приставов не проводила», — сообщили представители местной пресс-службы в интервью для «ФедералПресс».

Впервые сообщение о том, что сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области ищут должников, в том числе по алиментам, на избирательных участках, распространилось по сети 14 сентября. Однако информацию быстро признали недостоверной: представители УФССП отметили, что не имеют планов по «работе с гражданами» на избирательных участках.

