В Японии произошла утечка радиоактивной жидкости

В Японии на АЭС «Оганава» произошла утечка радиоактивной жидкости

По данным агентства, японская энергетическая компания Tohoku Electric Power объявила о приостановке работы второго энергоблока АЭС «Оганава», который находится в префектуре Мияги. Это необходимо для того, чтобы провести там внеплановый технический осмотр после обнаружения небольшого объема пара с радиоактивными веществами в турбинном здании станции.

В компании сообщают, что выброса радиоактивных веществ за пределы станции не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный лесной пожар.