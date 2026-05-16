09:30, 16 мая 2026

В Японии произошла утечка радиоактивной жидкости

В Японии на АЭС «Оганава» произошла утечка радиоактивной жидкости
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Louise Delmotte / AP

В Японии на АЭС «Оганава» произошла утечка радиоактивной жидкости. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, японская энергетическая компания Tohoku Electric Power объявила о приостановке работы второго энергоблока АЭС «Оганава», который находится в префектуре Мияги. Это необходимо для того, чтобы провести там внеплановый технический осмотр после обнаружения небольшого объема пара с радиоактивными веществами в турбинном здании станции.

В компании сообщают, что выброса радиоактивных веществ за пределы станции не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный лесной пожар.

