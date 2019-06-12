Трамп объявил о готовности продать Польше множество F-35

США продаст Польше множество истребителей F-35. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп, передает Reuters.

Агентство указывает, что также Трамп сказал о возможном визите в Польшу. Даты пока не установлены. Одновременно американский президент подчеркнул, что еще не решил, отправлять ли в страну дополнительные американские войска.

В начале июня РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщали, что польские власти хотят быстрее получить американские истребители F-35 в случае отказа США от их поставок Турции.

США несколько раз выдвигали США ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения С-400, Вашингтон не будет поставлять ей истребители F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

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