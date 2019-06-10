Польша захотела получить F-35 вместо Турции

Польские власти хотят быстрее получить американские истребители F-35 в случае отказа США от поставки их Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства отметил, что польское руководство внимательно наблюдает за конфликтом между Турцией и США из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. «Ведь это может сорвать продажу Турции новейших истребителей пятого поколения F-35», — сказал источник. По его словам, «Польша стоит в очереди за этими самолетами», и в случае отказа поставлять их в Турцию в Варшаве надеются, что их перенаправят к ним.

Ранее сообщалось, что американцы несколько раз выдвигали Турции ультиматум: если Анкара не откажется от приобретения С-400, Вашингтон не будет поставлять ей истребители F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Турции на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские

В 2017 году сообщалось, что польские военно-воздушные силы (ВВС) намерены получить первые истребители пятого поколения около 2025 года.

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