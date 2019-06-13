США разместят в Польше ударные беспилотники и тысячу солдат

США разместят на территории Польши эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Об этом сообщает Белый дом, передает ТАСС.

Соответствующая декларация о сотрудничестве в сфере обороны была подписана накануне лидерами двух стран Дональдом Трампом и Анджеем Дудой. Согласно документу, создание необходимой инфраструктуры будет полностью оплачиваться Польшей.

В Вашингтоне уточнили, что намерены делиться информацией с этих беспилотников «когда это будет уместно, для обеспечения наших задач в сфере обороны».

12 июня Трамп заявил, что Польша за свои средства построит базы и инфраструктуру для размещения 1 тысячи американских военнослужащих. По его словам, речь идет об «объекте мирового класса». Дуда в свою очередь уточнил, что военные США будут постоянно находиться на территории восточноевропейской страны на ротационной основе.

Ранее Трамп пообещал, что США продаст Польше множество истребителей F-35. До этого стало известно, что Варшава хочет быстрее получить американские боевые самолеты в случае отказа США от их поставок Турции.

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