Россия усилит войска на границе из-за действий США

Россия усилит войска на западной границе в ответ на усиление военного присутствия США в Польше, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 17 июня.

По его словам, Польша рискует стать мишенью в случае, если с ее территории будет произведен удар по российской территории. «В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чьей-то военной базой», — сказал сенатор.

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Ранее в понедельник польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что американские войска будут размещены в шести точках на востоке Польши. По его словам, усиление восточного фланга НАТО необходимо для сдерживания агрессора.

12 июня президенты США и Польши договорились о размещении на территории Польши эскадрильи разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, а также об увеличении численности американских военнослужащих.

Москву обеспокоила эта информация.

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