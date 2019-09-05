Появление американских войск в Польше объяснили политикой России

Растущее число американских военнослужащих на территории Польши связано с политикой России. Об этом заявил лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает RT.

По его словам, геополитическая ситуация и политика Москвы в последние годы изменили позиции союзников Польши, в частности США. «Это было предметом наших усилий. В конце концов, у нас есть войска, состоящие из солдат из разных стран», — похвастался он, отметив, что это положительно повлияло на оснащение польской армии, которая «начала вооружаться и стала способной бороться с трудным противником».

30 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава договорилась с США о шести новых местах размещения американских войск на территории восточноевропейской страны. По его словам, на этих местах будет дислоцировано как минимум тысяча солдат.

13 июня сообщалось, что Вашингтон разместит на польской территории эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. В Москве заявили, что это решение нагнетает напряжение в Европе и нарушает договоренности между Россией и НАТО.

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