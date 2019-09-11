Польша получит американские истребители

Государственный департамент США одобрил продажу Польше истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщило управление Министерства обороны страны по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).

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Планируется, что Польша приобретет 32 самолета за 6,5 миллиарда долларов. В ведомстве отметили, что сделка позволит укрепить безопасность союзника НАТО, а также расширит возможности самообороны страны.

Новые F-35 заменят советские самолеты МиГ-29 и Су-22, которые сейчас состоят на вооружении польской армии.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что готов продать Польше множество истребителей F-35. Тогда же стало известно, что польские власти намерены быстрее получить американские бомбардировщики, если США откажутся поставлять их Турции. Польша планирует получить первые истребители пятого поколения примерно в 2025 году.

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