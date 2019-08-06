Польше предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ

Польша в ближайшее время окончательно откажется от советских истребителей МиГ-29 и столкнется с нехваткой военной авиатехники. Такой прогноз содержится в материале Dziennik Gazeta Prawna, передает РИА Новости.

В настоящее время у Вооруженных сил Польши есть 30 самолетов МиГ-29 и 32 советских Су-22, а также 48 американских F-16. При этом с марта нынешнего года полеты первых запрещены, а среди последних, по информации источников, в боевой готовности находятся лишь 20 процентов — примерно 10 штук.

Эксперты отмечают, что с вероятностью в 90 процентов возобновлять полеты МиГ-29, прерванные пять месяцев назад, уже не будут. Это связано с простоем: каждый месяц уменьшается число допущенных к управлению этими самолетами летчиков, а время на их последующее восстановление лишь увеличивается.

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Для обновления парка Польша планирует закупить американские истребители F-35, однако это все равно не получится осуществить в короткие сроки. Газета отмечает, что только поставки займут несколько лет, а еще нужно будет привести их на боевую готовность.

В материале отмечается, что полеты запрещены после катастрофы одного из МиГ-29. Пилоту тогда удалось спастись, однако осенью 2018-го в другом крушении погиб летчик. По некоторым данным, причиной могла стать неисправность катапультного кресла. Официально причины произошедшего пока не озвучены.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Разрабатывался в 1970-х годах.

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