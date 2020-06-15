Трамп назвал условие сохранения американских войск в Германии

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором Америка не станет выводить свои войска из Германии. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер заявил, что если ФРГ не начнет выделять больше средств на оборонную сферу, США сократят численность своего контингента на территории страны. Он также пожаловался на то, что Германия нарушает договоренности по НАТО о военных бюджетах.

Ранее пресс-секретарь главы Белого дома Кейли Макинани заявила, что Трамп не планирует «наказывать» канцлера ФРГ Ангелу Меркель выводом американских войск из Германии. Среди возможных причин принятия данного решения американскими властями называли отказ главы ФРГ посетить саммит G7 в Вашингтоне и недовольство Белого дома сотрудничеством Германии с Россией по проекту «Северный поток-2».

6 июня администрация Трампа объявила о решении сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. В настоящее время на территории страны находятся 34,5 тысячи американских военных. Глава государства приказал Пентагону сократить их численность на 9,5 тысячи. Кроме того, Трамп распорядился ограничить число единовременно находящихся в ФРГ американских военнослужащих до 25 тысяч человек вместо допустимых сейчас 52 тысяч.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!