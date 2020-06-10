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Решение Трампа о выводе американских войск из Германии назвали плохой стратегией

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Фото: Carlo Allegri / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа о выводе около четверти американских войск, базирующихся в Германии, является малоэффективным, а также финансово безответственным. Об этом в издании Newsweek написал доктор Джон Р. Дени, профессор Армейского военного колледжа США и автор книги «НАТО и Статья 5», отметив, что это плохая стратегия.

На прошлой неделе администрация Трампа объявила о решении сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. Предположительно, данное решение было принято из-за сотрудничества Германии с Россией по проекту «Северный поток-2», и из-за того, что Вашингтон считает, что Берлин выделяет недостаточно средств на военные расходы, пишет автор.

Начиная с конца холодной войны и примерно до 2015 года численность американских войск в Европе неуклонно сокращалась, отмечает профессор. Он пишет, что процесс последовательного, но постепенного сокращения закончился после того, как «Россия перевернула ситуацию в области безопасности в Европе, вторгшись в Украину и незаконно аннексировав Крым».

Администрация Трампа признала «эти преступления», пишет Дени, а также серьезные риски, которые они представляли не только для Европы, но и для американской безопасности. В стратегии национальной безопасности администрации по состоянию на декабрь 2017 года четко отмечалось, что Россия пытается сформировать мир, противоречащий ценностям и интересам США, в том числе путем отделения США от их союзников в Европе, пишет Дени. В ответ на это за последние несколько лет политика Вашингтона в отношении Европы и России изменилась, в том числе путем изменения тенденции к сокращению присутствия американских войск в Европе. США сделали это в координации со своими союзниками в Европе, которые увеличили расходы на оборону, а также приумножили количество вооруженных силы и их присутствие в Восточной Европе.

Вывод американских войск из Европы сейчас стал бы шагом назад и подорвал бы большую часть прогресса, достигнутого двумя последними администрациями, ослабив американскую безопасность за рубежом и внутри страны, пишет профессор. Он отмечает, что данный шаг, вероятно, вместо того чтобы нарушить равновесие противников Америки, нарушит равновесие американской безопасности. По мнению Дени, решение Трампа является недальновидным и «дарит победу российскому президенту Владимиру Путину, не получая ничего взамен». Он также отмечает, что вывод американских войск из Германии вряд ли поменяет позицию Берлина относительно проекта «Северный поток-2» и отменит его решение относительно расходов на оборону.

Дени подытожил свои рассуждения, сказав, что решение администрации Трампа является финансово безответственным в то время, когда бюджет на военные расходы может подвергнуться тенденции к понижению из-за пандемии коронавируса.

Ранее журнал Forbes предсказал России скорую победу над странами НАТО после того, как из Германии будет выведена часть американских войск.

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