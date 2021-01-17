Караван мигрантов потребовал от Байдена выполнить свои обязательства

Караван мигрантов, который направляется к границе США из Гондураса, призвал новую администрацию во главе с избранным президентом Джо Байденом выполнить свои обещанные обязательства. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на заявление группы по защите прав мигрантов.

Издание сообщило, что тысяча человек рассчитывают на более теплый прием, чем был при президентстве Дональда Трампа.

«Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», — говорится в заявлении мигрантов.

В декабре сообщалось, что Джо Байден пообещал отменить ограничения против мигрантов, которые ввел действующий американский лидер Дональд Трамп. Он пообещал оценить необходимые шаги, чтобы «расчистить гуманитарную катастрофу». Политик отметил, что намерен создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса.