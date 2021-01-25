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Заразившийся коронавирусом президент Мексики проведет переговоры с Путиным

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Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Фото: Henry Romero / Reuters

Заразившийся коронавирусом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на заражение. Он сообщил об этом на своей странице в Twitter.

Запланированные ранее телефонные переговоры состоятся в понедельник, 25 января, в 8:00 по местному времени (17:00 по московскому).

«Завтра, например, я поговорю по телефону с президентом Владимиром Путиным, потому что <...> существует возможность того, что они отправят нам вакцину "Спутник V», — сообщил Обрадор.

Ранее 25 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что заразился коронавирусом.

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