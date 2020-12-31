Китай одобрил выход на рынок отечественной вакцины от коронавируса

Власти Китая одобрили выход на рынок страны вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Китая приняло решение о допуске отечественного средства к использованию с дополнительными условиями. Отмечается, что эффективность инактивированной китайской вакцины составляет 79,34 процента, что соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и властей страны.

Еще в августе председатель совета директоров госкорпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь предсказал, что препарат появится на китайском рынке до конца года. Он также рассказал о ходе проведения испытаний вакцины на людях.