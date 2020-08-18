Названы сроки поступления на рынок китайской вакцины от коронавируса

Китайская инактивированная вакцина от коронавируса может поступить на рынок в конце декабря этого года. Об этом заявил председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь, передает Reuters.

На данный момент в ОАЭ проводится третья стадия испытания препарата. В них участвуют около 15 тысяч человек и используются два вакцинных штамма. Как рассказал председатель Sinopharm, компания рассчитывает завершить последние испытания на людях в течение примерно трех месяцев. Ранее ожидалось, что препарат будет готов не ранее 2021 года.

Лю напомнил, что исследования по иммуногенности вакцины проходят с 16 февраля. Изначально ее испытали на семи видах экспериментальных животных, в том числе белых крысах, мышах, морских свинках, макаках и кроликах. После этого была вакцинирована небольшая группа людей, а затем начались клинические испытания.

В июне об успешных испытаниях препарата на людях заявила китайская компания China National Biotec Group (CNBG). Положительный результат продемонстрировали сразу две тестируемые вакцины.